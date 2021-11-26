Мбаппе, Салах и Суарес: в FIFA 22 Ultimate Team стартовала «Чёрная пятница»
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EA анонсировала новую акцию в честь «Чёрной пятницы» в FIFA 22 Ultimate Team. В наборах вновь стали доступны лучшие карточки из разных команд недели. Первый состав возглавил Килиан Мбаппе с рейтингом 92, сразу за ним идут Мохамед Салах и Сон Хын Мин.
Лучшие карточки команд недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Килиан Мбаппе — 92
- Мохамед Салах — 91
- Сон Хын Мин — 90
- Луис Суарес — 89
- Леон Горецка — 88
- Фил Фоден — 86
- Хесус Навас — 86
- Роберто Фирмино — 86
- Тео Эрнандес — 86
Совсем скоро появится и вторая команда лучших карточек в игре. Также EA готовит специальный ивент, в ходе которого многие виртуальные футболисты получат сильно улучшенные версии самих себя. Если верить утечкам, в список попадут как минимум Виссам Бен-Йеддер и Ренату Саншеш.
Также в FIFA 22 Ultimate Team сейчас доступны усиленные карточки Лионеля Месси и Н'Голо Канте.
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