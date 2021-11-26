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Мбаппе, Салах и Суарес: в FIFA 22 Ultimate Team стартовала «Чёрная пятница»

Мбаппе, Салах и Суарес: в FIFA 22 Ultimate Team стартовала «Чёрная пятница»
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EA анонсировала новую акцию в честь «Чёрной пятницы» в FIFA 22 Ultimate Team. В наборах вновь стали доступны лучшие карточки из разных команд недели. Первый состав возглавил Килиан Мбаппе с рейтингом 92, сразу за ним идут Мохамед Салах и Сон Хын Мин.

Лучшие карточки команд недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Килиан Мбаппе — 92
  • Мохамед Салах — 91
  • Сон Хын Мин — 90
  • Луис Суарес — 89
  • Леон Горецка — 88
  • Фил Фоден — 86
  • Хесус Навас — 86
  • Роберто Фирмино — 86
  • Тео Эрнандес — 86

Совсем скоро появится и вторая команда лучших карточек в игре. Также EA готовит специальный ивент, в ходе которого многие виртуальные футболисты получат сильно улучшенные версии самих себя. Если верить утечкам, в список попадут как минимум Виссам Бен-Йеддер и Ренату Саншеш.

Также в FIFA 22 Ultimate Team сейчас доступны усиленные карточки Лионеля Месси и Н'Голо Канте.

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