Актёр Алек Болдуин заявил, что не причастен к убийству оператора на съёмках Rust

Алек Болдуин высказался об инциденте на съёмках фильма Rust, где случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и серьёзно ранил режиссёра Джоэла Соуса. По словам актёра, он не нажимал на курок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC. Выпуск появится завтра, однако издание опубликовало короткий отрывок из интервью.
По словам актёра, он не направлял оружие на человека и никогда бы не нажал на курок. Даже спустя столько времени Болдуин не верит в произошедшее и считает всё происходящее дурным сном.
Ранее на актёра подала в суд помощница режиссёра Мэми Митчелл. По её словам, сценарий не предполагал выстрелов Болдуина из пистолета, но он зачем-то взвёл курок и выстрелил. Митчелл заявляет, что во время инцидента она стояла недалеко от актёра и перенесла «сильный шок», из-за чего до сих пор испытывает «душевную травму».
Всё ещё неясно, что именно произошло и кому верить. Полноценное интервью с Болдуином выйдет в ночь на 3 декабря — в нём актёр, возможно, расскажет детали произошедшего. Официальное расследование инцидента всё ещё продолжается.
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