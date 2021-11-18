Помощница режиссёра подала в суд на Алека Болдуина из-за убийства оператора на съёмках

Помощница режиссёра Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина и других продюсеров фильма Rust. По её словам, по сценарию актёр не должен был стрелять из пистолета, но зачем-то взвёл курок и выстрелил, в результате чего убил оператора и ранил режиссёра.

Адвокат потерпевшей утверждает, что Болдуин сыграл в «русскую рулетку», не проверив оружие до съёмок сцены. Митчелл заявляет, что во время инцидента она стояла недалеко от актёра, в результате перенесла «сильный шок» и до сих пор испытывает «душевную травму».

Ответчиком на иск назначен сам актёр, а также помощник продюсера Дэвид Холлс и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид. Ранее на Болдуина подал в суд Сергей Светной — осветитель картины. По его мнению, на съёмках нельзя было использовать настоящее оружие.

Новость по теме Это Hitman: Blood Money? Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора во время съёмок

Инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября во время съёмочного процесса фильма Rust. Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Оператор погибла на месте, а режиссёр до сих пор находится в больнице.