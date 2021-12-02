Жена испекла мужу-геймеру большой торт с Соником на день рождения

Пользователь Reddit под ником Dragon_Small_Z отметил своё 35-летие. В честь дня рождения жена испекла ему торт с Соником. Изделие получилось ярким и наверняка вкусным.

Сам торт представляет собой территорию Green Hill Zone. На самом верху расположился Соник, рядом с ним есть водопад из глазури, а вдоль дорожки — золотые колечки. По словам именинника, его супруга и он сам иногда любят поиграть, а Соник — один из любимых персонажей.

Пользователи в комментариях оценили изделие и отметили, что работу выполнял настоящий мастер. Как оказалось, супруга действительно работала кондитером и украшала различные десерты. Навыки пригодились ей и в семейной жизни.

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