Настольную игру «Ведьмак: Старый мир» предзаказали почти 7 тысяч человек

Созданием настольной игры «Ведьмак: Старый мир» занимается компания GaGa Games. 1 декабря она сообщила о закрытии предзаказов, их общее количество составило 6975.

Из этого числа самый дорогой комплект за 29 990 рублей предзаказали 3538 человек. В эти наборы входят расширенная версия, три дополнения и три аксессуара. Коробка со стандартным изданием была заказана 1618 раз. Люди сильно заинтересованы в этой настолке.

По словам GaGa Games, она продолжает активно работать над локализацией. Свежие новости будут появляться по мере их появления.

«Ведьмак: Старый мир» предложит игрокам окунуться во вселенную книг без Геральта из Ривии. Участники смогут стать ведьмаками и отправиться в путешествие по огромному Континенту. Можно играть как одному, так и в компании до пяти человек.

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