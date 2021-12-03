Популярного стримера FIFA 22 Ultimate Team заблокировали прямо во время трансляции

Одного из самых популярных англоязычных стримеров FIFA 22 под ником Castro_1021 забанили в Ultimate Team во время проведения трансляции. Это произошло на фоне борьбы с перепродажей внутриигровой валюты, за которую игрокам могут отключить трансферный рынок, а затем и доступ к сетевым сервисам.

Прямо во время стрима 2 декабря Castro_1021 почему-то не мог пользоваться трансферном рынком — появлялась «ошибка соединения с серверами». Через некоторое время в игре появилось сообщение о блокировке аккаунта за подозрительные действия с монетами — он больше не может покупать и продавать игроков, остаётся только выбивать их из паков и пользоваться «быстрой продажей».

ЕА уже давно борется с продавцами внутриигровой валюты. По мнению издателя, это нарушает экономику игры и не соответствует азартному духу спортсима. Система срабатывает автоматически, если видит у пользователя подозрительные появления и уход большого количества монет за короткий промежуток времени. Именно это и случилось у стримера — он продавал и покупал дорогих игроков.

Однако, несмотря на кричащую надпись вечной блокировки, Castro_1021 явно совсем скоро разбанят вручную. Судя по всему, он ничего не нарушал, а просто попал под горячую руку автоматической системы. Тем более что за последние годы он стал одним из самых популярных стримеров в категории FIFA — у него больше 3 млн фолловеров на Twitch, а его трансляции смотрят десятки тысяч человек. Так что ЕА явно заинтересованы в продолжении сотрудничества.

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