Для Diablo II: Resurrected вышел новый патч. Он добавил поддержку DLSS и исправил баги

Blizzard выпустила новый патч для Diablo II: Resurrected. Он исправил множество ошибок, добавил поддержку DLSS и быстрого применения способностей, а также исправил вылеты из игры.
Новое обновление в первую очередь повышает удобство. Например, в игре появилась поддержка быстрого применения способностей — это когда скилл срабатывает мгновенно после нажатия клавиши без необходимости выбора навыка в интерфейсе. Также авторы добавили возможность настраивать список активных способностей в отдельном меню для каждого персонажа.
Diablo II: Resurrected теперь поддерживает технологию DLSS для видеокарт NVIDIA RTX. Она позволяет играть в повышенном разрешении с наилучшим FPS. С помощью метода многокадровой обработки технология повышает детализацию и стабильность изображения от кадра к кадру. Также авторы исправили множество ошибок в квестах и геймплейных ситуациях. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
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