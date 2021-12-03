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Для Diablo II: Resurrected вышел новый патч. Он добавил поддержку DLSS и исправил баги

Для Diablo II: Resurrected вышел новый патч. Он добавил поддержку DLSS и исправил баги
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Blizzard выпустила новый патч для Diablo II: Resurrected. Он исправил множество ошибок, добавил поддержку DLSS и быстрого применения способностей, а также исправил вылеты из игры.

Новое обновление в первую очередь повышает удобство. Например, в игре появилась поддержка быстрого применения способностей — это когда скилл срабатывает мгновенно после нажатия клавиши без необходимости выбора навыка в интерфейсе. Также авторы добавили возможность настраивать список активных способностей в отдельном меню для каждого персонажа.

Diablo II: Resurrected теперь поддерживает технологию DLSS для видеокарт NVIDIA RTX. Она позволяет играть в повышенном разрешении с наилучшим FPS. С помощью метода многокадровой обработки технология повышает детализацию и стабильность изображения от кадра к кадру. Также авторы исправили множество ошибок в квестах и геймплейных ситуациях. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

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