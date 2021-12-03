В Ginshin Impact бесплатно раздадут 800 камней Истока

MiHoYo подарит игрокам Genshim Impact ровно 800 камней Истока или примогемов. Премиальная валюта будет поступать на почту Путешественников в течение нескольких дней.

С 4 по 7 декабря на почту Путешественников будут приходить по 200 камней Истока каждый день. Получить награду смогут игроки с рангом приключений 7 и выше до выхода обновления 2.4.

Камни Истока или примогемы прежде всего используются для открытия наборов с пятизвёздочными персонажами или топовым оружием. Валюта добывается в игре или покупается за реальные деньги.

Премиальную валюту раздадут в честь победы Genshim Impact в номинации GRAND AWARD на PlayStation Partner Awards 2021. Также ролевое приключение заняло второе место в категории PlayStation Game Music Award.

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