Безрукий стример Денис Гончаров заработал на протезы с помощью трансляций

16-летний стример Денис Гончаров смог заработать на протезы с помощью донатов с трансляций. Шесть лет назад ему ампутировали руки из-за сильного удара током.

Он не отчаялся и научился делать уроки, рисовать, играть на ПК и стримить ногами, чтобы собрать деньги на протезы. Пожертвования позволили подростку сделать операцию в Санкт-Петербурге. Сейчас Денис находится на реабилитации и привыкает к протезам. Ниже — его небольшая история.

В 2019 году канал Дениса насчитывал около 10 тыс. человек, но злоумышленники взломали его. У нового канала пока 600 подписчиков, однако парень наверняка вернёт аудиторию.

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