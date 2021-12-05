В настольной игре Стэна Ли можно создать свою супервселенную

Rocketship Entertainment и основанная Стэном Ли компания POW! Entertainment представили новую настольную игру Stan Lee’s Genesis. В ней игроки смогут создать свою вселенную с супергероями и злодеями.

Президент POW! Entertainment отметил, что для команды стало честью создать настолку совместно с Rocketship Entertainment, чтобы отдать дань уважения творчеству Стэна Ли.

Совместно с Rocketship Entertainment мы отдаём дань уважения творчеству и изобретательности Стэна Ли в этой игре, которая предлагает поклонникам следовать по его стопам в увлекательной форме. Stan Lee’s Genesis передаёт силу творения в руки игроков и чтит наследие Стэна Ли как одной из самых выдающихся творческих сил XX и XXI веков.

Фото: POW! Entertainment

В Stan Lee’s Genesis игроки создают собственную вселенную с помощью системы ресурсов, среди которых энергия, мотивация, сопереживание и конфликтность. Каждый выстраивает свой мир, начиная с плитки Нексуса. С помощью карт и ресурсов образуются различные элементы вроде героев, злодеев, историй и событий. Вселенные могут переплетаться, после чего игрокам предстоит сотрудничать или соревноваться друг с другом.

Стэн Ли был президентом и председателем совета директоров Marvel Comics. Совместно с другими художниками и сценаристами он создал множество историй и персонажей, среди которых Человек-паук Халк , Тор, Железный человек и Люди Икс. Стэн Ли умер в 2018 году в возрасте 95 лет.

В Stan Lee’s Genesis представят более 200 персонажей, придуманных Томом Акелом и Райаном Бенджамином, который известен работами над «Железным человеком», «Бэтменом» и «Отрядом самоубийц». Релиз настолки запланирован на 2022 год.

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