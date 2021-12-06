Старт нового сезона Fortnite оказался рекордным

Epic Games на фоне проблем с подключением к серверам Fortnite объявила, что старт третьей главы оказался рекордным для всей королевской битвы — так много людей на старте сезона ещё никогда не было.
Вы всегда впечатляли нас, поклонники Fortnite! Команда усердно работает над устранением проблем для миллионов игроков, что присоединились к нам на самом масштабном запуске сезона в истории.
Третья глава Fortnite запустилась со сбоями — впервые за долгие годы сыграть на старте сезона было практически невозможно, поскольку либо игра не подключалась к серверам, либо не находила игроков, либо просто вылетала с ошибкой.
Новый сезон Fortnite начался восемь часов назад после многочасовой профилактики. С ним королевская битва перешла на новый движок (Unreal Engine 5), благодаря чему появилась продвинутая разрушаемость, природные катаклизмы в духе Battlefield 2042 и многое другое. Среди персонажей же оказался сам Человек-паук.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 декабря 2021
-
02:02
-
01:53
-
01:27
- 5 декабря 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:24
-
18:01
-
16:59
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05