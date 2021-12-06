Старт нового сезона Fortnite оказался рекордным

Epic Games на фоне проблем с подключением к серверам Fortnite объявила, что старт третьей главы оказался рекордным для всей королевской битвы — так много людей на старте сезона ещё никогда не было.

Вы всегда впечатляли нас, поклонники Fortnite! Команда усердно работает над устранением проблем для миллионов игроков, что присоединились к нам на самом масштабном запуске сезона в истории.

Третья глава Fortnite запустилась со сбоями — впервые за долгие годы сыграть на старте сезона было практически невозможно, поскольку либо игра не подключалась к серверам, либо не находила игроков, либо просто вылетала с ошибкой.

Новый сезон Fortnite начался восемь часов назад после многочасовой профилактики. С ним королевская битва перешла на новый движок (Unreal Engine 5), благодаря чему появилась продвинутая разрушаемость, природные катаклизмы в духе Battlefield 2042 и многое другое. Среди персонажей же оказался сам Человек-паук.

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