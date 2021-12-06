Создатель Dark Souls назвал главный источник вдохновения — без него игра бы не вышла

Глава студии FromSoftware Хидетака Миядзаки в интервью изданию Famitsu рассказал о вдохновении игрой под названием Ico. По словам геймдизайнера, если бы не она, то мир бы вряд ли когда-нибудь увидел Dark Souls.

Разработчик отметил, что Ico буквально изменила его жизнь. Во время учебы в университете Миядзаки удалось поиграть в адвенчуру у своего друга. Она сильно повлияла на него, поскольку позже геймдизайнер устроился в FromSoftware и вспомнил про Ico.

Я поиграл в Ico. Это был прекрасный опыт, который ранее я не получал нигде.

Ico вышла на PlayStation 2 в 2001 году. Игра представляет собой адвенчуру, главным героем которой стал мальчик по имени Ико. На своём пути он встретит множество опасностей, которые нужно преодолеть.

Следующей игрой FromSoftware станет Elden Ring. Хардкорный экшен выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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