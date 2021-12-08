Cтартовало финальное голосование за Игру года на The Game Awards 2021

Организаторы The Game Awards 2021 запустили третий и финальный раунд голосования за Игру года. В последнем забеге участвуют всего 5 игр. Подведение итогов голосования состоится 9 декабря в 08:00 мск.

Список номинантов на Игру года

Forza Horizon 5

Halo Infinite

It Takes Two

Metroid Dread

Resident Evil Village

Поучаствовать в мероприятии может абсолютно каждый пользователь на сайте организации. В данный момент с большим отрывом лидирует Halo Infinite, однако всё ещё может измениться.

Сама The Game Awards 2021 начнётся в ночь с 9 на 10 декабря в 04:00 мск. На мероприятии обещают множество анонсов и приглашённых гостей. Церемонию можно будет впервые посмотреть в виртуальной среде — с помощью платформы Core Games. Помимо неё стрим будет также вестись на Twitch и YouTube.

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