Cтартовало финальное голосование за Игру года на The Game Awards 2021

Организаторы The Game Awards 2021 запустили третий и финальный раунд голосования за Игру года. В последнем забеге участвуют всего 5 игр. Подведение итогов голосования состоится 9 декабря в 08:00 мск.
Список номинантов на Игру года
- Forza Horizon 5
- Halo Infinite
- It Takes Two
- Metroid Dread
- Resident Evil Village
Поучаствовать в мероприятии может абсолютно каждый пользователь на сайте организации. В данный момент с большим отрывом лидирует Halo Infinite, однако всё ещё может измениться.
Сама The Game Awards 2021 начнётся в ночь с 9 на 10 декабря в 04:00 мск. На мероприятии обещают множество анонсов и приглашённых гостей. Церемонию можно будет впервые посмотреть в виртуальной среде — с помощью платформы Core Games. Помимо неё стрим будет также вестись на Twitch и YouTube.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
10:03
-
09:21
-
09:02
-
08:43
-
08:30
- 7 декабря 2021
-
22:10
-
21:52
-
20:33
-
20:08
-
19:15
-
19:10
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
16:17
-
15:55
-
15:32
-
15:22
-
15:07
-
14:32
-
14:17
-
14:01
-
13:40
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:34
-
11:55
-
11:34
-
11:22
-
11:15