Концерн «Калашников» обвинили в краже дизайна дробовика. При чём тут Escape from Tarkov?

В 2021 году произошло немало скандалов. Чего только стоит ситуация вокруг Activision Blizzard и нескольких провальных осенних релизов. Свежую конфликтную ситуацию осветило издание IGN. Скандал развернулся вокруг оружейной компании «Калашников» и небольшой игровой студией Ward B.

Выбрали из скандала главное

Всё началось в марте 2020 года, когда сотрудник «Калашникова» связался со студией Ward B и попросил разрешения на использование дизайна дробовика EPM28 из разрабатываемой игры Oceanic.

Представитель концерна Максим Кузин предложил студии договориться, чтобы компания могла взять концепт оружия, а Ward B получили бы право на использование бренда «Калашников».

Условия устроили обе стороны, особенно в восторге был гендиректор Ward B Марчеллино Сауседа. Оставалось лишь подписать документы и воплощать идеи в жизнь. Кузин сказал, что вернётся с письмом и документами, но этого так и не случилось.

Прошло почти полгода, а от «Калашникова» не было новостей. Сотрудники студии посчитали, что контракт заключить уже не получится, поэтому забыли о ситуации до августа 2020 года. Тогда концерн анонсировал дробовик MP-155 Ultima.

Дробовик MP-155 Ultima

Дробовик EPM28 из игры Oceanic

После анонса сотрудники Ward B заметили, что дизайн оружия слишком сильно напоминает внешний вид игрового EPM28. После небольшого анализа Марчеллино Сауседа пришёл к выводу, что концерт украл дизайн их дробовика.

На кражу указывало многое: сходства в мелких деталях, наличие небольших узоров и выемок. По словам Сауседы, всё это не могло быть просто случайностью.

Марчеллино Сауседа обратился к Максиму Кузину в электронном письме с просьбой прояснить ситуацию, однако ответа он так и не получил. После этого Сауседа убедился, что дизайн был сворован.

Мы молчали, потому что думали, что всё будет хорошо. Мы подумали, что, хотя он и не посылал нам писем, мы чувствовали, что всё идёт по плану.

IGN удалось достучаться до Максима Кузина и взять комментарии о ситуации. По его словам, «Калашников» принял решение не работать с Ward B, а все договорённости не были зафиксированы официально.

Очевидные сходства игрового и реального дробовиков

Также Кузин отметил, что концерн ничего не крал, поскольку дизайн дробовика MP-155 Ultima был воссоздан с нуля и действительно вдохновлялся видеоиграми, но не Oceanic. Эти аргументы Сауседа не посчитал весомыми.

В сентябре 2020 года Ward B решила обратиться к концерну напрямую с обвинением в краже и просьбой убрать оружие из всех социальных сетей компании. «Калашников» потребовал доказательства, что концепт действительно принадлежит Ward B. Студия их предоставила, однако ответа не последовало.

В результате ситуация утихла, а дробовик MP-155 Ultima летом 2021 года добавили в шутер Escape from Tarkov. Тогда же Ward B направила жалобу за нарушение авторских прав, однако ответа не последовало

Наша команда создавала EMP28 с любовью. Мы не сделали его просто так, чтобы создать очередное оружие. К этому процессу мы подошли очень внимательно. Поэтому мы возмутились тому, что концерн взял себе наш дробовик.

В итоге Сауседа принял решение оставить решение этого вопроса, поскольку небольшой инди-студии вряд бы удалось тягаться с концерном. Даже если бы дело дошло до суда, предпочтение вряд ли бы отдали американской студии.

Добиваться своих прав Ward B больше не стала. Сауседа надеется, что подобных ситуаций больше не повторится, а этот конфликт станет для всех показательным.

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