Из Steam удалили Myth of Empires. Её создателей обвинили в краже исходников другой игры

В ноябре 2021 года в раннем доступе Steam появилась китайская стратегия Myth of Empires. Игра пробыла на площадке недолго, поскольку её уже удалили из-за обвинений в краже исходного кода и некоторых элементов сурвайвала Ark: Survival Evolved.

Издание PC Gamer выяснило, что жалобу подали разработчики и издатель Ark. Они считают, что авторы Myth of Empires намеренно использовали исходный код их игры, тем самым нарушив авторские права. Примечательно, что одним из сотрудников Angela Game, разработчиков стратегии, выступал бывший автор Ark: Survival Evolved.

При переходе на страницу игры открывается Steam

Angela Games не стала отмалчиваться. По словам студии, обвинения выдвинуты без оснований, а всё, что есть в Myth of Empires, принадлежит самой Angela Games. В данный момент стратегии до сих пор нет в Steam, хоть поисковик и выдаёт её. После возвращения в Steam разработчики намерены продолжать насыщать игру контентом.

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