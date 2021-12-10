Создатели F.E.A.R. и Shadow of Mordor делают игру про Чудо-женщину
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Разработчики F.E.A.R и Middle Earth: Shadow of War из студии Monolith Productions анонсировали игру про Чудо-женщину из вселенной DC. Геймплей не показали — ограничились только небольшим тизером.
Чудо-женщина — важный персонаж комиксов DC. Диана Пирс считается одной из самых сильных женщин-героев в истории. Она входила в состав Лиги справедливости и сражалась плечом к плечу с Бэтменом, Флэшэм и другими супергероями.
В анонсирующем трейлере показали саму Диану Пирс и её лассо истины. Вероятно, нас ждёт одиночная игра, однако когда появятся подробности — неизвестно.
Разработчики не назвали ни дату выхода, ни платформы. Можно предположить, что тайтл выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, хотя игру могут выпустить и на прошлых консолях.
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