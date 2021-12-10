Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели F.E.A.R. и Shadow of Mordor делают игру про Чудо-женщину

Создатели F.E.A.R. и Shadow of Mordor делают игру про Чудо-женщину
Комментарии

Разработчики F.E.A.R и Middle Earth: Shadow of War из студии Monolith Productions анонсировали игру про Чудо-женщину из вселенной DC. Геймплей не показали — ограничились только небольшим тизером.

Чудо-женщина — важный персонаж комиксов DC. Диана Пирс считается одной из самых сильных женщин-героев в истории. Она входила в состав Лиги справедливости и сражалась плечом к плечу с Бэтменом, Флэшэм и другими супергероями.

В анонсирующем трейлере показали саму Диану Пирс и её лассо истины. Вероятно, нас ждёт одиночная игра, однако когда появятся подробности — неизвестно.

Разработчики не назвали ни дату выхода, ни платформы. Можно предположить, что тайтл выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, хотя игру могут выпустить и на прошлых консолях.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021