Square Enix временно приостановит продажи Final Fantasy 14 из-за нагрузки на серверы

Разработчики Final Fantasy 14 опубликовали новый пост на форуме игры. В нём авторы рассказали о проблемах с доступом в игру: многие пользователи часами находятся в очереди на сервер и не могут сыграть в проект. Это происходит уже более двух недель подряд.
В итоге издательство Square Enix приняло решение о приостановке продаж Final Fantasy 14 на некоторое время. В качестве извинений авторы подарят 14 дней игрового времени всем игрокам, владеющим полной версией игры. Ситуация настолько серьёзная, что издатель планирует также приостановить рекламу, чтобы уменьшить количество желающих сыграть в игру.
Разработчики признались, что ещё с августа пытаются решить проблему с закупкой дополнительного оборудования для расширения количества серверов, однако пока безуспешно. Авторы связывают сложившуюся ситуацию с пандемией и нехваткой полупроводников по всему миру. Когда компания планирует вернуть проект в продажу, создатели не сообщили.
Ранее для Final Fantasy 14 вышло крупное дополнение Endwalker — оно получило высочайшую оценку от игроков на Metacritic в 2021 году, а также одну из самых больших за всё время. Средний балл аддона на ПК составляет 9,5/10.
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