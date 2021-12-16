Человек-паук, Матрица и 14 подарков: в Fortnite празднуют Новый год

Epic Games начинает новогодние празднования в Fortnite: игроков ждут рождественские события, аж 14 подарков, тематические испытания и появление ещё одного Человека-паука — теперь в костюме Тома Холланда.

Среди презентов, которые будут раздавать ежедневно до 6 января, обещают целых два набора экипировки. И не страшно опоздать, ведь все подарки дадут забрать вплоть до окончания фестиваля — это случится 6 января в 17:00 мск.

Среди подарочных скинов оказались Джинглбелль и Мороженый банан.

За выполнение новогодних испытаний предусмотрен дельтаплан в виде доски для сноубординга в трёх цветах и рюкзак «Ламорозец».

Ещё одним предложением станут два костюма Человека-паука из свежего фильма «Нет пути домой». В комплекте идёт и девушка героя, ЭмДжей. Супергерой появится в продаже 17 декабря в 03:00 мск.

Среди подарков есть глайдер по «Матрице».

Ещё одним подарком станет Зимабелль — её получат все, кто зайдёт в Fortnite через Epic Games Store.

Но во время праздника ожидаются и геймплейные нововведения: в королевскую битву вернут некоторые механики и оружие прошлых лет — снегомёт, морозные гранаты, подарки и снеговики. Под последних можно маскироваться.

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