BABYLON'S FALL неожиданно подорожала в два раза. Теперь игра стоит 4999 рублей в Steam

За последнее время Square Enix попала в несколько ценовых скандалов. Сначала новый экшен издателя Forspoken начал продаваться за 5719 рублей, а затем и ремейк Final Fantasy VII обзавёлся той же ценой.
Судя по всему, компания не встретила сильного недовольства игроков, поэтому решила поднять цену ещё одной игры — кооперативного экшена BABYLON'S FALL. Теперь проект Platinum Games стоит 4999 рублей в Steam, хотя ещё несколько дней назад цена была в два раза меньше — 2499 рублей. Неясно, с чем связано резкое повышение стоимости.
Скачок цены в ночь на 17 декабря
Судя по базе данных Steam, игра подорожала во многих регионах, в том числе в Европе. При этом в США стоимость осталась прежней — $ 60 (~4420 рублей). Вполне возможно, что Square Enix решила скорректировать цены относительно европейского региона. Сообщество отреагировало резко негативно — по его мнению, издатель решил отказаться от региональных цен и не предоставил ни единого объяснения игрокам.
Релиз BABYLON'S FALL намечен на 3 марта 2022 на ПК и консолях. В ней игроки должны объединиться и захватить Вавилонскую башню, сражаясь с врагами. Разработчики обещают проработанный мир, вдохновлённый Средневековьем, и множество видов оружия и брони.
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