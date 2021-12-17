ПК-версия Five Nights at Freddy's: Security Breach оказалась дороже консольной

17 декабря студия Steel Wool Studios выпустила инди-хоррор Five Nights at Freddy's: Security Breach. Примечательно, что цена ПК-версии в Steam выше консольной в PS Store на 500 рублей.

Несмотря на то что отзывы в основном положительные, многих удивила стоимость игры на ПК. Она составляет 3340 рублей. Это немаленькая сумма, а сама Security Breach по духу — инди, то есть явно не проект высокого класса. Почему такая разница в ценах, неизвестно.

Цена ПК-версии в Steam

Цена консольной версии в PS Store

Security Breach входит во вселенную Five Nights at Freddy's, которая запустилась с выходом первой части в 2014 году. Сюжет новой игры рассказывает о маленьком мальчике по имени Грегори, который попадает в торговый центр, заполненный аниматрониками. Они оживают по ночам и выходят на охоту за юношей.

Five Nights at Freddy's: Security Breach доступна на ПК, PS4 и PS5. Консоли Xbox обошли стороной.

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