ПК-версия Five Nights at Freddy's: Security Breach оказалась дороже консольной

17 декабря студия Steel Wool Studios выпустила инди-хоррор Five Nights at Freddy's: Security Breach. Примечательно, что цена ПК-версии в Steam выше консольной в PS Store на 500 рублей.
Несмотря на то что отзывы в основном положительные, многих удивила стоимость игры на ПК. Она составляет 3340 рублей. Это немаленькая сумма, а сама Security Breach по духу — инди, то есть явно не проект высокого класса. Почему такая разница в ценах, неизвестно.
Цена ПК-версии в Steam
Цена консольной версии в PS Store
Security Breach входит во вселенную Five Nights at Freddy's, которая запустилась с выходом первой части в 2014 году. Сюжет новой игры рассказывает о маленьком мальчике по имени Грегори, который попадает в торговый центр, заполненный аниматрониками. Они оживают по ночам и выходят на охоту за юношей.
Five Nights at Freddy's: Security Breach доступна на ПК, PS4 и PS5. Консоли Xbox обошли стороной.
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