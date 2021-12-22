Не переживайте: к озвучке S.T.A.L.K.E.R. 2 привлекли профессионалов

В середине декабря в Steam поднялось обсуждение озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2, который вышел ещё летом во время E3 2021. Пользователь под ником In Lethargy заявил, что не очень доволен дубляжом, на что и получил ответ от сотрудника GSC Game World.
По словам разработчика, к озвучке шутера привлечены профессиональные актёры, поэтому не стоит делать преждевременные выводу по небольшому фрагменту из игры.
Вы видели очень небольшой кусочек игры в процессе разработки, на данный момент всё звучит значительно лучше и в будущих демонстрациях игры вы сами всё услышите (и увидите).
15 декабря стало известно, что GSC планирует добавить в S.T.A.L.K.E.R. 2 популярную тенденцию с NFT-токенами. Реакция аудитории на это оказалась негативной, поэтому авторы решили отказаться от NFT в угоду игрокам.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series. С релиза шутер попадёт в Xbox Game Pass.
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