Карим Бензема возглавил 15-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 15-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема с рейтингом 91. Рядом с ним расположился вернувшийся после травмы Ромелу Лукаку из «Челси» с 89 баллами.

Лучшие карточки 15-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Карим Бензема — 91

Ромелу Лукаку — 89

Эмерик Лапорт — 87

Ашраф Хакими — 86

Букайо Сака — 86

Франк Кессье — 86

Федерико Бернардески — 84

Альбан Ляфон — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 5 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила второй состав Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле.

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