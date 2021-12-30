Карим Бензема возглавил 15-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 15-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема с рейтингом 91. Рядом с ним расположился вернувшийся после травмы Ромелу Лукаку из «Челси» с 89 баллами.
Лучшие карточки 15-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Карим Бензема — 91
- Ромелу Лукаку — 89
- Эмерик Лапорт — 87
- Ашраф Хакими — 86
- Букайо Сака — 86
- Франк Кессье — 86
- Федерико Бернардески — 84
- Альбан Ляфон — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 5 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила второй состав Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле.
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