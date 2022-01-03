Samsung представила изогнутый монитор с 4K-разрешением для геймеров

Samsung анонсировала 32-дюймовый монитор Odyssey Neo G8. Эта версия представляет собой уменьшенный вариант устройства Odyssey Neo G9, в котором было 49 дюймов.
По техническим характеристикам Odyssey Neo G8, конечно, уступает предшественнику, но не критично. Анонсированный монитор поддерживает разрешение 4K и отклик в 1 мс, а частота обновления экрана составляет 240 Гц. За счёт дизайна этот монитор кажется более изогнутым, чем большинство схожих моделей
Примечательно, что Odyssey Neo G8 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и G-Sync от NVIDIA. Сзади устройство украшает RGB-подсветка, которую можно менять. Samsung не назвала цену устройства. Вероятно, это произойдёт на выставке CES 2022, которая пройдёт уже в январе.
28 декабря стало известно, что CES 2022 не посетят крупные корпорации. В их числе Google, Intel, Microsoft, Lenovo, TikTok и GM.
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