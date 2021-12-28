Google, Microsoft, Intel и ещё 39 компаний отказываются ехать на CES 2022

В январе 2022 года состоится ежегодная выставка потребительской электроники CES, однако от физического присутствия уже отказались более 40 компаний вроде Microsoft, Google, Intel и TikTok.

Представители выбывших компаний отметили, что отказались приезжать на CES 2022 из-за роста заболеваемости штамма «Омикрон». Всё же безопасность сотрудников для них превыше всего. На сегодняшний день от участия отказались уже 42 компании, и, вероятно, это число увеличится.

Кто ещё не посетит CES 22?

Lenovo

GM

T-Mobile

AT&T, Meta

NVIDIA

Amazon

Twitter

Pinterest

Casio

Ring

Несмотря на такое число отсутствующих, выставка всё равно состоится. Организаторы CES 2022 надеются, что шоу получится сделать интересным и насыщенным даже без крупных корпораций вроде Microsoft и Google.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!