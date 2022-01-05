Игроки в Call of Duty: Warzone научились становиться невидимыми

В Call of Duty: Warzone идёт первый сезон Pacific, в котором появился новый боевой пропуск с оперативниками и оружием. Как выяснили игроки, награда за 100 уровень по ошибке даёт большое преимущество в виде невидимости.

На 100 уровне боевого пропуска игроки Call of Duty: Warzone получают облик Фрэнсиса. Тело оперативника, за исключением головы, полностью растворяется при расстоянии более 30 метров. Как сообщает PC Gamer, ошибка возникала ранее и может быть связана с уровнем детализации.

Сообщения об баге поступали со старта первого сезона Warzone Pacific, когда появился новый боевой пропуск. Сейчас жалоб стало в разы больше, потому что многие игроки успели получить облик Фрэнсиса.

Старт первого сезона Warzone Pacific в декабря прошлого года получился неудачным из-за множества багов, графических и звуковых ошибок. Такое количество проблем может быть связано с забастовкой тестеров Raven Software, которая отвечает за развитие королевской битвы.

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