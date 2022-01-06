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Авторы Apex Legends показали короткометражку про легенду Бангалор

Авторы Apex Legends показали короткометражку про легенду Бангалор
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Разработчики Apex Legends из студии Respawn Entertainment опубликовали короткометражный мультфильм, расширяющий вселенную игры. Короткометражку посвятили легенде по имени Бангалор.

Ранее Бангалор звали Анита Уильямс. Она попала на поле боя вместе со своим братом Джексоном, а потом они разделились. В галактических пустошах Джексон попал в беду, однако Бангалор подоспела вовремя и спасла его.

После битвы на Гридироне Бангалор, разрывающейся между собственными убеждениями и её братом, придётся принять трудное решение и столкнуться с серьёзными последствиями.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В 2022 году должно выйти некстген-обновление для PS5 и Xbox Series. Это может случится в феврале, когда кончится текущий сезон.

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