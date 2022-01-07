Крупная игровая выставка Е3 2022 пройдёт полностью в онлайн-формате

Компания ESA, отвечающая за проведение крупной выставки Е3 2022, сообщила о переносе нынешней церемонии в онлайн-формат. Это было трудное решение, однако организаторы не хотят подвергать риску посетителей выставки.

Однако по мнению аналитиков, на самом деле причиной переноса в онлайн-формат является не только пандемия. По словам Майка Фаттера, ESA приняла такое решение ещё в ноябре — до вспышки нового штамма коронавируса. Он отмечает, что крупные издатели больше не видят смысла платить огромные деньги ради того, чтобы показать игрокам свои будущие проекты, ведь теперь это можно сделать онлайн своими силами.

Так или иначе, Е3 много лет создавала чувство настоящего праздника для геймеров по всему миру. Именно в середине июня крупнейшие игровые компании в течение нескольких дней устраивали шоу и показывали пользователям, какие игры их ждут в ближайшем будущем. Судя по всему, церемония уже вряд ли когда-нибудь вернётся в свой первозданный вид.

Тем временем продюсер и ведущий The Game Awards Джефф Кили сообщил, что летом 2022 года вернётся его шоу Summer Game Fest. В прошлом году на церемонии анонсировали больше десятка игр, а в общей сложности выставка набрала более 25 млн просмотров.

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