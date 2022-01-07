Создатели Apex Legends представили событие «Тёмные глубины» и морскую карту

Разработчики Apex Legends показали трейлер нового события «Тёмные глубины», которое пройдёт с 11 января по 1 февраля. Игроков ждут новые награды и морская карта Арен «Среда обитания».
Остров Среда обитания архипелага Новая Антиллия известен как место размножения левиафанов. Карта предложит игрокам различные тактические возможности, среди которых: контроль высоты, скрытное перемещение по пещерам и использование яиц левиафанов в качестве укрытия.
Во время события «Тёмные глубины» игроки будут получать комплекты и эмблемы, которые открываются за выполнение еженедельных испытаний. Основными наградами станут наборы Apex и «Тёмные глубины», эпические голоспреи, облики и раскраски.
Фото: EA
Также в рамках события в магазине Apex Legends появятся тематические наборы и 40 предметов, которые сохранятся после завершения «Тёмных глубин».
Фото: EA
Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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