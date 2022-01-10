Долгожданная Hollow Knight: Silksong может выйти уже в этом году

Продолжение народной любимицы Hollow Knight под названием Silksong анонсировали ещё в начале 2019 года. В ней авторы расскажут историю Хорнет — одного из персонажей оригинальной игры. В последний раз студия Team Cherry делилась подробностями проекта в декабре 2020 года, с тех пор храня гробовое молчание.

И вот, в мобильной версии магазина GOG появилось релизное окно Hollow Knight: Silksong — ранее его там не было. Если верить данным, то проект выйдет в 2022 году, однако конкретная дата пока не указана.

Hollow Knight: Silksong заявлена на ПК и Nintendo Switch. Вполне вероятно, что уже в скором времени разработчики наконец объявятся и поделятся новой информацией горячо ожидаемой метроидвании.

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