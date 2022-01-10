«Человек-паук: Нет пути домой» появится в онлайн-кинотеатрах в конце февраля

Цифровая премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится уже в конце следующего месяца, 28 февраля. В этот день картина появится в различных онлайн-кинотеатрах — точный список появится позже.

В России картину наверняка выпустят на площадках вроде iTunes, «Кинопоиск» и «Окко». Цена для нашей страны неизвестна (в США —$ 20 или 1600 рублей), но лента будет доступна в 720р, 1080р и 4К независимо от стоимости.

Насколько известно, фильм не появится в подписочных сервисах и его придётся покупать отдельно. Хотя тот же «Кинопоиск» может выбить себе очередную эксклюзивность, как это ранее сделали с сиквелом «Венома». Тот появился спустя три месяца после премьеры в кинотеатрах по подписке.

Новость по теме Зрители заметили улучшение графики на новых сеансах «Человека-паука: Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» сейчас показывает рекордные сборы. Общая касса по миру уже превысила $ 1,5 млрд, что больше первых двух «Мстителей», а в США лента уже обошла «Титаник» и практически превзошла «Мстителей: Война бесконечности». Учитывая, что сейчас продолжается пандемия, это невероятный успех. Никто на такое не рассчитывал.

Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 15 декабря.