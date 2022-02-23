Это легендарно: культовый мем про Человека-паука всё же воспроизвели для «Нет пути домой»

Sony в честь официального объявления даты выхода «Человека-паука: Нет пути домой» для цифровых магазинов и Blu-Ray опубликовала по-настоящему легендарную фотографию — «ремейк» культового мема с Человеками-пауками, которые указывают друг на друга.

Премьера фильма состоится 22 марта в iTunes и других сервисах, тогда как на диске его можно будет приобрести с 12 апреля. Изначально онлайн-релиз был запланирован на 22 февраля, однако позже Sony решила отложить его. По слухам, в марте в кинотеатрах хотят запустить расширенную версию ленты. Это пока не подтверждено.

Общие сборы «Человека-паука: Нет пути домой» превысили $ 1,8 млрд — это невероятный результат для периода пандемии, когда ещё ни один фильм не смог собрать даже одного миллиарда. Сейчас показатели новинки шестые в истории — впереди две части «Мстителей», «Звёздные войны: Пробуждение Силы», «Титаник» и «Аватар».