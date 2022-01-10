Зрители заметили улучшение графики на новых сеансах «Человека-паука: Нет пути домой»

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в кинотеатрах по всему миру почти месяц назад. Однако на днях пользователи из разных стран заметили некоторые различия между показами картины. Судя по всему, Sony продолжает дорабатывать фильм и отправляет в кинотеатры версии с улучшенными спецэффектами и изменёнными сценами.
В первую очередь зрители увидели разницу в CGI-моделях Пауков из других вселенных. Особенно это заметно в сцене появления Эндрю Гарфилда. Его моделька несколько изменилась, а портал, из которого он пришёл, стал чуть контрастнее и темнее.
Сверху первая версия сцены, снизу — обновленная
Пользователь «Твиттера» под ником ThisDrinkIlike1 сделал сравнительный анализ другой сцены. В ней Норман Озборн общается со своей тёмной версией — Зелёным гоблином. В изначальных показах эпизод был менее зловещий. В обновлённой версии заметен немного другой монтаж в сторону более понятного психического состояния персонажа.
Изменения в целом некритичные. Видимо, Sony выпускала картину в спешке и теперь решила её немного обновить. Вполне возможно, что к релизу на физических носителях через несколько месяцев общие изменения станут ещё заметнее. «Человек-паук: Нет пути домой» тем временем превысил планку в $ 1,5 млрд сборов — это 8-й результат за всю историю.
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