Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Постер фильма «Ёлки 8» оказался плагиатом открытки норвежского фотографа

Постер фильма «Ёлки 8» оказался плагиатом открытки норвежского фотографа
Комментарии

Восьмая часть «Ёлок» вышла в кинотеатрах в декабре 2021 года. В этот раз кино стало доступно в том числе и в Норвегии. Местные СМИ обратили внимание на постер картины — он очень сильно напоминает работу норвежского фотографа Стига Хаварда Дирдала, которую он сделал ещё в 2015 году.

Сравнение работы фотографа и постера «Ёлок 8»

Сравнение работы фотографа и постера «Ёлок 8»

Автор тоже увидел подозрительную схожесть и обвинил создателей фильма в плагиате. Он отметил, что они даже не стали менять цвет ёлочных украшений. Дирдал рассказал, что очень польщён — да, его работу украли, однако это значит, что её оценили по достоинству. Фотограф также сомневается, что он сможет что-то предпринять, ведь закон об авторских правах нарушили не в его стране.

Создатели фильма пока никак не комментировали ситуацию.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022