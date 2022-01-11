Постер фильма «Ёлки 8» оказался плагиатом открытки норвежского фотографа

Восьмая часть «Ёлок» вышла в кинотеатрах в декабре 2021 года. В этот раз кино стало доступно в том числе и в Норвегии. Местные СМИ обратили внимание на постер картины — он очень сильно напоминает работу норвежского фотографа Стига Хаварда Дирдала, которую он сделал ещё в 2015 году.

Сравнение работы фотографа и постера «Ёлок 8»

Автор тоже увидел подозрительную схожесть и обвинил создателей фильма в плагиате. Он отметил, что они даже не стали менять цвет ёлочных украшений. Дирдал рассказал, что очень польщён — да, его работу украли, однако это значит, что её оценили по достоинству. Фотограф также сомневается, что он сможет что-то предпринять, ведь закон об авторских правах нарушили не в его стране.

Создатели фильма пока никак не комментировали ситуацию.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!