Моддер показал, как убивать хедкрабов Half-Life за дракончика Спайро

Умелец под ником Magic Nipples опубликовал трейлер мода Year of the Dragon, который превращает главного героя Half-Life в дракончика Спайро.
Моддер воссоздаёт игру за Спайро в Half-Life от третьего лица и со всеми особенностями платформера. Дракончик будет обладать привычными движениями и атаками, которые позволят сражаться с монстрами. Во время прохождения можно будет собирать алмазы и использовать особые умения.
По сюжету Спайро попал в исследовательский комплекс Black Mesa через портал вместе с другими монстрами. Гордон Фримен застрял в другом мире, и теперь дракончику предстоит помочь команде учёных.
Всю Half-Life нельзя будет пройти за Спайро. Вместо этого автор предложит около 10 последовательных уровней из культового шутера Valve.
Разработка мода началась в 2018 году, а новую демоверсию автор обещает выпустить уже скоро. Завершить работу над Half-Life: Year of the Dragon умелец планирует к 2024 году. Для создания собственных кампаний желающие могут скачать специальные инструменты.
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