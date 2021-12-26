Фанаты делают новые ремейки старых Half-Life

В Steam появилась страница фанатских ремейков Half-Life: Opposing Force и Half Life: Blue Shift от Tripmine Studios. Обновлённые эпизоды будут продаваться в одном комплекте — Operation: Black Mesa.

Ремейки создаются на движке Source и порадуют обновлённой графикой и эффектами. Разработчики обещают добавить в Half-Life: Opposing Force и Blue Shift новый контент и расширить игровой процесс. В обновлённых версиях появятся более 30 типов врагов, 18 видов оружия под разные стили прохождения и новые элементы сюжета.

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Opposing Force и Blue Shift показывают события Half-Life с других сторон. В дополнительных эпизодах игроки берут на себя роль пехотинца и охранника комплекса Black Mesa. Пехотинец Адриан Шепард должен устранить Гордона Фримена, а охранник Барни Калхун — помочь ему.

Даты релиза Operation: Black Mesa пока что нет. В 2020 году с одобрения Valve фанаты Half-Life выпустили ремейк первой части под названием Black Mesa.

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