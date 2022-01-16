За покупку коллекции Uncharted на PS5 подарят билет в кино на фильм «Анчартед»

Sony запустила акцию, в рамках которой подарит покупателям Uncharted: Legacy of Thieves Collection на PS5 билет в кино на «Анчартед: На картах не значится».

Для участия необходимо с 7 декабря по 4 февраля приобрести коллекцию Uncharted на PS5. Также можно обновиться за 700 рублей, если у вас есть четвёртая часть или The Lost Legacy на PS4 в цифре или на диске. Покупка учитывается только в магазине PlayStation — сторонние продавцы под условия не попали.

Для обновления дисковых версий Uncharted 4 или The Lost Legacy понадобится PS5 с дисководом. В противном случае апдейт невозможен.

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После завершения акции в течение недели покупателям придёт подарочный код. Он даст право получить один стандартный билет на фильм «Анчартед» в сервисе «Киноход». Использовать подарок можно будет в период показа картины в кинотеатрах.

Подарочный код получит определённую стоимость. Если билет дешевле, разницу в деньгах вернуть нельзя, а за более дорогой сеанс придётся доплатить. После использования купона заменить его невозможно. Полные условия акции доступны на сайте PlayStation.

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