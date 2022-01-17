Вслепую за два часа: новый рекорд спидрана Sekiro: Shadows Die Twice

Летом 2021 года стало известно о стримере под ником Mitchriz, который первым в мире прошёл хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice вслепую. Тогда он сделал это за 4 часа и 35 минут, а сейчас за 2 часа и 35 секунд.

Стример принял участие в мероприятии под названием Awesome Games Done Quick. В ходе него спидраннеры показывают своё мастерство. Также на трансляции удалось собрать более $ 3,4 млн. Деньги отправили в фонд борьбы с раком.

Mitchriz завершил игру вслепую. Он ориентировался по звукам, поэтому даже сражения с боссами проходили с завязанными глазами. Спидраннеры любят проходить игры FromSoftware на скорость, поскольку они считаются довольно сложными.

Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PS4, Xbox One и ПК.

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