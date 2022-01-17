Вслепую за два часа: новый рекорд спидрана Sekiro: Shadows Die Twice

Летом 2021 года стало известно о стримере под ником Mitchriz, который первым в мире прошёл хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice вслепую. Тогда он сделал это за 4 часа и 35 минут, а сейчас за 2 часа и 35 секунд.
Стример принял участие в мероприятии под названием Awesome Games Done Quick. В ходе него спидраннеры показывают своё мастерство. Также на трансляции удалось собрать более $ 3,4 млн. Деньги отправили в фонд борьбы с раком.
Mitchriz завершил игру вслепую. Он ориентировался по звукам, поэтому даже сражения с боссами проходили с завязанными глазами. Спидраннеры любят проходить игры FromSoftware на скорость, поскольку они считаются довольно сложными.
Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PS4, Xbox One и ПК.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 января 2022
-
14:14
-
13:55
-
13:45
-
12:46
-
12:42
-
11:55
-
11:25
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 16 января 2022
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:09
-
16:14
-
15:15
-
14:24
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
12:56
- 15 января 2022
-
19:22
-
18:40
-
17:56
-
16:46
-
16:36
-
15:47
-
14:46
-
13:56
-
13:28
- 14 января 2022
-
22:11
-
21:39