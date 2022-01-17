Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сын Уилла Смита может сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel

Сын Уилла Смита может сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel
Комментарии

В сети еще до премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» обсуждали появление Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Фанаты хотят, чтобы персонажа сыграл Джейден Смит — сын известного актёра Уилла Смита.

Недавно Смит опубликовал в социальных сетях фото в маске Человека-паука Тоби Магуайра. Многие предположили, что таким образом актёр дразнит аудиторию и намекает на то, что именно он сыграет Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Хотя, возможно, Смит просто дурачился и надел маску любимого героя.

10 лучших забытых эксклюзивов PlayStation. Их стоит выпустить на ПК 10 лучших забытых эксклюзивов PlayStation. Их стоит выпустить на ПК

Появления Майлза ждут ещё со времен «Возвращения домой». В этом фильме появился Аарон Дэвис — дядя Моралеса, который упомянул о своём племяннике. Несмотря на это, с тех пор намёков на появление нового Человека-паука не было.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022