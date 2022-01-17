Сын Уилла Смита может сыграть Майлза Моралеса в киновселенной Marvel

В сети еще до премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» обсуждали появление Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Фанаты хотят, чтобы персонажа сыграл Джейден Смит — сын известного актёра Уилла Смита.
Недавно Смит опубликовал в социальных сетях фото в маске Человека-паука Тоби Магуайра. Многие предположили, что таким образом актёр дразнит аудиторию и намекает на то, что именно он сыграет Майлза Моралеса в киновселенной Marvel. Хотя, возможно, Смит просто дурачился и надел маску любимого героя.
Появления Майлза ждут ещё со времен «Возвращения домой». В этом фильме появился Аарон Дэвис — дядя Моралеса, который упомянул о своём племяннике. Несмотря на это, с тех пор намёков на появление нового Человека-паука не было.
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