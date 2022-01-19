В Halo Infinite началось событие Cyber Showdown с новым режимом и наградами

В мультиплеере Halo Infinite наконец стартовало событие Cyber Showdown. Это двухнедельный ивент, который продлится до 1 февраля. В течение него игроки могут оценить новый игровой режим — Attrition — и получить эксклюзивные косметические награды. В честь старта события разработчики выпустили трейлер, в котором продемонстрировали особенности ивента.
В первую очередь авторы рассказали о новом режиме под названием Attrition. В нём у игроков ограниченное количество жизней — при их исчерпании павших геймеров можно будет только воскрешать. Как только у одной из команд не останется возрождений и боеспособных воинов, она тут же проиграет.
Также разработчики ввели новые испытания и эксклюзивные косметические предметы для владельцев боевого пропуска в стиле киберпанка. Их можно будет выбить только в течение Cyber Showdown. Авторы намекнули, что в ближайшее время расскажут и о других наградах, которые можно будет получить до 1 февраля.
Мультиплеер Halo Infinite доступен полностью бесплатно на Xbox One, Xbox Series и ПК.
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