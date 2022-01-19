DICE раскрыла ближайшие планы на Battlefield 2042. Таблицу лидеров вернут!

Авторы Battlefield 2042 наконец поделились планами на ближайшие обновления игры. Разработчики изменят получение опыта в режиме Portal, улучшат производительность, введут новую таблицу результатов и многое другое.

Обновление 3.2 выйдет уже 20 января . Авторы улучшат стабильность игры на всех платформах. Также DICE изменит начисление опыта в режиме Portal и добавит новые ежедневные и еженедельные испытания.

. Авторы улучшат стабильность игры на всех платформах. Также DICE изменит начисление опыта в режиме Portal и добавит новые ежедневные и еженедельные испытания. Патч 3.3 выпустят ближе к концу февраля. В нём разработчики изменят таблицу лидеров: она станет более информативной и понятной. Остальными подробностями патча авторы поделятся в начале февраля.

Новая таблица лидеров в 3.3

Только после выхода обновления 3.3 разработчики планируют добавить голосовой чат, выбор режимов игры в All-Out Warfare и продолжить работу над улучшением производительности. Авторы заявили, что данные нововведения у них «на радаре», однако каких-то сроков они не назвали.

Судя по всему, первый сезон Battlefield 2042 действительно начнётся лишь в середине марта, как заявляли инсайдеры. Ранее от шутера уже отказались даже создатели читов, потому что проект стремительно теряет свою аудиторию. Будем надеяться, что будущие обновления помогут проекту стать лучше и потихоньку вернуть фанатскую аудиторию.

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