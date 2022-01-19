DICE раскрыла ближайшие планы на Battlefield 2042. Таблицу лидеров вернут!
Поделиться
Авторы Battlefield 2042 наконец поделились планами на ближайшие обновления игры. Разработчики изменят получение опыта в режиме Portal, улучшат производительность, введут новую таблицу результатов и многое другое.
- Обновление 3.2 выйдет уже 20 января. Авторы улучшат стабильность игры на всех платформах. Также DICE изменит начисление опыта в режиме Portal и добавит новые ежедневные и еженедельные испытания.
- Патч 3.3 выпустят ближе к концу февраля. В нём разработчики изменят таблицу лидеров: она станет более информативной и понятной. Остальными подробностями патча авторы поделятся в начале февраля.
Новая таблица лидеров в 3.3
- Только после выхода обновления 3.3 разработчики планируют добавить голосовой чат, выбор режимов игры в All-Out Warfare и продолжить работу над улучшением производительности. Авторы заявили, что данные нововведения у них «на радаре», однако каких-то сроков они не назвали.
Судя по всему, первый сезон Battlefield 2042 действительно начнётся лишь в середине марта, как заявляли инсайдеры. Ранее от шутера уже отказались даже создатели читов, потому что проект стремительно теряет свою аудиторию. Будем надеяться, что будущие обновления помогут проекту стать лучше и потихоньку вернуть фанатскую аудиторию.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 19 января 2022
-
15:01
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:19
-
12:58
-
12:38
-
12:22
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 18 января 2022
-
21:55
-
21:06
-
20:22
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:48
-
17:58
-
17:26
-
17:22
-
17:00
-
16:21
-
16:18
-
16:16
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:47
Партнерский контент