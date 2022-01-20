СМИ: автор «Паразитов» экранизирует фантастический роман с Робертом Паттинсоном

По данным издания Deadline, режиссёр оскароносной картины «Паразиты» Пон Чжун Хо снимет свой следующий фильм для Warner Bros. Лента станет экранизацией ещё не вышедшего фантастического романа под названием «Микки-7». Книга поступит в продажу только 15 февраля 2022 года.

По сюжету романа, в далёком будущем изучением и колонизацией планет занимаются клоны — им поручают самые опасные задания. Как только один из них погибает, на его место тут же приходит точно такая же модель с частью воспоминаний предшественника.

Главный герой — клон по имени Микки-7, который пропадает без вести во время колонизации планеты Нифльхейм. В конечном итоге персонажу удаётся вернуться на базу живым — там он обнаруживает, что ему уже создали замену под названием Микки-8. Теперь оба клона вынуждены скрывать от людей своё существование, иначе их обоих уничтожат.

Пон Чжун Хо уже предложил главную роль Роберту Паттинсону — звезде «Сумерек», «Маяка» и грядущего «Бэтмена». Режиссёр считает кандидатуру актёра идеальной и больше никому не предлагал вакантное место в картине. По данным СМИ, Паттинсон уже согласился, однако официально об этом пока не объявили. Когда именно начнутся съёмки фильма, неизвестно.

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