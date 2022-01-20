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СМИ: автор «Паразитов» экранизирует фантастический роман с Робертом Паттинсоном

СМИ: автор «Паразитов» экранизирует фантастический роман с Робертом Паттинсоном
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По данным издания Deadline, режиссёр оскароносной картины «Паразиты» Пон Чжун Хо снимет свой следующий фильм для Warner Bros. Лента станет экранизацией ещё не вышедшего фантастического романа под названием «Микки-7». Книга поступит в продажу только 15 февраля 2022 года.

По сюжету романа, в далёком будущем изучением и колонизацией планет занимаются клоны — им поручают самые опасные задания. Как только один из них погибает, на его место тут же приходит точно такая же модель с частью воспоминаний предшественника.

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Главный герой — клон по имени Микки-7, который пропадает без вести во время колонизации планеты Нифльхейм. В конечном итоге персонажу удаётся вернуться на базу живым — там он обнаруживает, что ему уже создали замену под названием Микки-8. Теперь оба клона вынуждены скрывать от людей своё существование, иначе их обоих уничтожат.

Пон Чжун Хо уже предложил главную роль Роберту Паттинсону — звезде «Сумерек», «Маяка» и грядущего «Бэтмена». Режиссёр считает кандидатуру актёра идеальной и больше никому не предлагал вакантное место в картине. По данным СМИ, Паттинсон уже согласился, однако официально об этом пока не объявили. Когда именно начнутся съёмки фильма, неизвестно.

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