Новый трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga раскрыл 6 минут геймплея и дату выхода

Наконец-то это свершилось. Разработчики LEGO Star Wars: The Skywalker Saga после пары лет постоянных переносов подтвердили точную дату выхода — 5 апреля.

Также авторы опубликовали длинный геймплейный трейлер, длящийся шесть минут. В нём можно увидеть множество кадров игрового процесса, раскрывающих особенности новинки — тут и бои в космосе, и сражения с большими армиями, и возможность проходить уровни по стелсу или в открытую. Вдобавок многие уровни открытые — можно или просто идти по сюжету, или отправляться изучать их в поисках дополнительных заданий и испытаний.

В состав расширенного издания войдут шесть дополнений

два набора по сериалу «Мандалорец»

DLC по «Изгою-один», «Соло» и «Бракованной партии»

Набор «Классических персонажей»

Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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