В Dead by Daylight пройдёт ещё один кроссовер с ужастиком «Пила»

Создатели Dead by Daylight объявили о новом кроссовере с «Пилой», подробности которого сообщило IGN. В экшене появится 10-й том для Архивов, который будет посвящён культовым фильмам ужасов, новые испытания и герои уже 26 января.

Игрокам предстоит изучать воспоминания героев фильмов «Пила», среди которых Аманда Янг и детектив Тэпп. В награду можно будет получить коллекцию Book of Saw, наряды и косметические предметы для персонажей. С выходом дополнения появится злодей по прозвищу «Пила», к озвучке которого вернулся актёр Тобин Белл.

Dead by Daylight вышла в 2016 году и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Выход дополнения с «Пилой» состоится на всех платформах.

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