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В начале февраля появится новый шанс купить PS5

В начале февраля появится новый шанс купить PS5
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Недавно прошла первая волна продаж комплектов с PS5 в российском магазине DNS. 27 января ритейлер объявил, что грядёт вторая волна.

Она начнётся в начале следующей недели, то есть в период с 31 января по 2 февраля. Купить консоль отдельно не получится, поскольку в продаже будут комплекты. Например, во время первой волны можно было приобрести PS5 в наборе с Returnal и геймпадом DualSense в чёрной расцветке.

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DNS также отметил, что в феврале ожидается волна продаж Xbox Series, но информация пока недостоверная. В комментариях можно вновь увидеть недовольных пользователей, которые до сих пор не приобрели консоль из-за различных проблем. Аудитория ожидает, что вторая волна пройдёт успешнее.

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