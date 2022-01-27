Первый геймплей Horizon Forbidden West на PS4 Pro. Игра ушла на золото

Разработчики Horizon Forbidden West из студии Guerrilla Games объявили, что проект «ушёл на золото». Игра отправилась в печать, а это значит завершение основной разработки — больших переносов больше точно не будет.
Вместе с этим появился и первый геймплей экшена на PS4 Pro. Взглянуть на нарезку игрового процесса можно в блоге PlayStation. Визуально версия для консоли прошлого поколения смотрится хорошо.
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Скриншоты с PS4 Pro
Forbidden West выступит продолжением Zero Dawn. В этот раз Элой предстоит отправиться в новые земли и столкнуться с их опасностями. На её пути встанут новые опасные машины и люди.
26 января стало известно, что на прохождение сюжета Horizon Forbidden West уйдёт примерно столько же времени, сколько заняла Horizon Zero Dawn. При этом сама Forbidden West, конечно, предложит больше активностей и разнообразных занятий.
Релиз игры состоится 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.
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