Первый геймплей Horizon Forbidden West на PS4 Pro. Игра ушла на золото

Разработчики Horizon Forbidden West из студии Guerrilla Games объявили, что проект «ушёл на золото». Игра отправилась в печать, а это значит завершение основной разработки — больших переносов больше точно не будет.

Вместе с этим появился и первый геймплей экшена на PS4 Pro. Взглянуть на нарезку игрового процесса можно в блоге PlayStation. Визуально версия для консоли прошлого поколения смотрится хорошо.

Первый отрывок

Второй отрывок

Третий отрывок

Скриншоты с PS4 Pro

Forbidden West выступит продолжением Zero Dawn. В этот раз Элой предстоит отправиться в новые земли и столкнуться с их опасностями. На её пути встанут новые опасные машины и люди.

26 января стало известно, что на прохождение сюжета Horizon Forbidden West уйдёт примерно столько же времени, сколько заняла Horizon Zero Dawn. При этом сама Forbidden West, конечно, предложит больше активностей и разнообразных занятий.

Релиз игры состоится 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!