Создатели NFT-сервера в Minecraft обманули игроков почти на 100 млн рублей

На волне популярности NFT в Minecraft хотели сделать сервер с поддержкой токенов. Смысл сервера в том, чтобы игроки добывали NFT, но за вход надо было бы заплатить.
Все доступные токены пользователи быстро раскупили и принесли разработчикам сервера $ 1,2 млн (примерно 95 млн рублей). С создателями пытались связаться, но они не выходили на связь. Последняя запись в Twitter была сделана 24 января.
Через какое-то время с игроками связался один из разработчиков под ником Kashx. По его словам, создатели просто испугались, поскольку из-за проблемного запуска игроки вели себя агрессивно. Разработчики не хотели никого обманывать.
Напротив, Kashx отметил, что все игроки получат права на сервер и небольшую выручку, однако возвращать все $ 1,2 млн разработчики не собираются.
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