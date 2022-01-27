Криштиану Роналду стал лицом UFL и показал первый геймплей конкурента FIFA и eFootball

Студия Strikerz наконец-то показала первый геймплей UFL — это футбольный симулятор, который планируется к выпуску в 2022 году и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Разработчики акцентируют внимание на том, что игра при этом будет «безоговорочно честной».

Лицом проекта неожиданно стал сам Криштиану Роналду, а среди других амбассадоров отметились Александр Зинченко, Ромелу Лукаку, Роберто Фирмино и Кевин Де Брёйне. Список будет пополняться.

Дебютный геймплейный трейлер

Разработчики планируют постепенно расширять игру. Сейчас студия заключила сделку с несколькими европейскими клубами, включая французский «Монако», турецкий «Бешикташ», немецкую «Боруссию», шотландские «Селтик» и «Рейнджерс», украинский «Шахтёр Донецк», португальский «Спортинг» и английский «Вест Хэм Юнайтед». Больше команд объявят ближе к релизу.

Команда симулятора акцентирует внимание на то, что релиз UFL состоится только тогда, когда игра будет готова на 100%. Однако уже сейчас проект находится на финальной стадии производства.

Полная презентация игры с Роналду

Легендарный футболист появляется на 14-й минуте, представляя публике первый геймплей симулятора.