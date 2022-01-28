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Российская художница нарисовала Боклерский дворец из «Ведьмака 3»

Российская художница нарисовала Боклерский дворец из «Ведьмака 3»
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Художница из России Диана Элакен представила на Reddit свою работу. Она нарисовала Боклерский дворец из «Ведьмака 3» за три недели. Ранее девушка показывала Иритилл из Dark Souls 3.

На заднем фоне можно увидеть горы, холмы и лес. Вся работа выполнена яркими красками, особенно выделяются красные и голубые оттенки. В комментариях пользователи оценили работу и назвали её одним из лучших произведений искусства.

Диана Элакен основала мастерскую под названием MapleFox. На странице сообщества можно найти и другие работы художницы. Основные изделия связаны с различными играми. Вот, например, светильник с алтарём из Dishonored.

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