Dying Light 2 вошла в тройку лидеров недельного чарта Steam

Steam опубликовал данные по продажам за неделю с 24 по 30 января. В десятку вошли игры и устройства, принёсшие их создателям максимальную выручку.

Третью неделю подряд лидерство удерживает God of War, вышедшая на ПК 14 января. Экшен очень высоко оценили игроки — у проекта 97% положительных отзывов на основе 22 тысяч рецензий. Вторую строчку заняла Monster Hunter Rise.

На третьем месте расположился предзаказ стандартного издания Dying Light 2. Расширенная версия зомби-экшена заняла пятую строчку. В топе оказался и предзаказ Elden Ring — 4 место. В десятку также попали Ready or Not, It Takes Two и Project Zomboid.

Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam с 24 по 30 января

God of War Monster Hunter Rise Dying Light 2 Stay Human (предзаказ) Elden Ring (предзаказ) Dying Light 2 Stay Human Deluxe (предзаказ) Ready or Not Total War: Warhammer III (предзаказ) Lost Ark Platinum Founder's Pack Project Zomboid It Takes Two

