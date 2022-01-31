Dying Light 2 вошла в тройку лидеров недельного чарта Steam
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Steam опубликовал данные по продажам за неделю с 24 по 30 января. В десятку вошли игры и устройства, принёсшие их создателям максимальную выручку.
Третью неделю подряд лидерство удерживает God of War, вышедшая на ПК 14 января. Экшен очень высоко оценили игроки — у проекта 97% положительных отзывов на основе 22 тысяч рецензий. Вторую строчку заняла Monster Hunter Rise.
На третьем месте расположился предзаказ стандартного издания Dying Light 2. Расширенная версия зомби-экшена заняла пятую строчку. В топе оказался и предзаказ Elden Ring — 4 место. В десятку также попали Ready or Not, It Takes Two и Project Zomboid.
Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam с 24 по 30 января
- God of War
- Monster Hunter Rise
- Dying Light 2 Stay Human (предзаказ)
- Elden Ring (предзаказ)
- Dying Light 2 Stay Human Deluxe (предзаказ)
- Ready or Not
- Total War: Warhammer III (предзаказ)
- Lost Ark Platinum Founder's Pack
- Project Zomboid
- It Takes Two
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