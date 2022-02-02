У мобильного приложения YouTube появился стильный дизайн

На днях вышло крупное обновление для мобильного приложения YouTube на iOS и Android. Помимо увеличения стабильности, Google также решила доработать внешний вид видеоплеера: теперь множество функций доступны прямо из полноэкранного режима, включая установку лайков, дизлайков и просмотр комментариев.

Новый видеоплеер мобильного приложения YouTube

В полном экране теперь можно добавить видео в один из списков или поделиться им в мессенджерах и социальных сетях. Также авторы изменили иконку «настройки», превратив её в более каноничную шестерёнку.

Обновление с новым дизайном YouTube уже доступно для некоторых пользователей iOS и Android. Через некоторое время оно появится на каждом смартфоне.

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